Мумий Тролль сняли клип в кратере вулкана

Клип на англоязычную песню "Fantastica" группа Мумий Тролль снимала своими силами на Камчатке и Чукотке. Режиссером монтажа стал технический директор группы Дмитрий Плавшудин. Все события и места съемок в клипе – реальные, хотя и похожи на 3D-картинки из фантастических фильмов. На Камчатке съемки проходили в жерле вулкана, и музыканты с трудом успели улететь, когда ветер изменил направление, и в воздухе появились вредные вулканические пары. На Чукотке же съемки проходили зимой при температуре ниже -45 градусов.

"Одна из сцен снималась в кратере действующего Камчатского вулкана Горелый, куда добраться можно только вертолетом. Мы играли минут 30, пока не изменилось направление ветра, который принес с cобой не только туман, который видно на съемке, но и очень ядовитый вулканический запах. Дышать стало практически невозможно", - рассказывает Илья Лагутенко.