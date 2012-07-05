К Хью Хефнеру вернулась девушка

Основатель Playboy Хью Хефнер помирился с молодой любовницей Кристал Харрис, которая не захотела выходить за него замуж и отменила свадьбу за четыре дня до церемонии.

Общее фото на вечеринке в честь Дня независимости США сам Хеф выложил у себя в Твиттере. На фото пара улыбается и выглядит счастливой. Блондинка прижимается к Хефнеру в откровенном купальнике, а сам Хеф не изменяет своему шелковому халату. Напомним, что разница в возрасте экстравагантной парочки 60 лет.

Почему Кристал решила вернуться к Хью неизвестно, ведь через месяц после расставания Кристал призналась, что секс с Хефнером у нее был только один раз и длился "примерно две секунды".