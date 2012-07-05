Дмитрий Шуров (Pianoбой) сыграл вместе с группой Queen и Земфирой

На московском концерте группы Queen в НСК «Олимпийский» специальным сюрпризом для тысяч поклонников стала премьера трио: Брайан Мэй, Земфира и Дмитрий Шуров исполнили песню Life is Real, которую Фредди Меркьюри посвятил Джону Леннону. Концерт в Москве состоялся после киевского выступления группы на Майдане Незалежности, где вместе с Адамом Ламбертом музыканты исполнили большинство своих бессмертных хитов.

«Я вырос на музыке Queen и The Beatles. Я дружу с Земфирой. А песня, которую выбрали для специального номера – это посвящение от Фредди Меркьюри Джону Леннону. Таким образом, для меня на сцене собрались все самые важные люди из мира музыки. Это просто сеанс магии какой-то. Сказать, что я тронут – это ничего не сказать», – поделился Дмитрий Шуров.

Меньше двух месяцев назад вышел дебютный альбом группы Pianoбой «Простые Вещи». В клипе на заглавную одноименную песню Дмитрий Шуров снялся в образе своего кумира Фредди Меркьюри. Совершенно удивительным образом, буквально через месяц после выхода клипа, Дмитрию позвонила Земфира и предложила выступить вместе с бессменным гитаристом и одним из основателей группы Queen Брайаном Мэем.

«Надо ли говорить, какой пиетет и уважение я испытываю к музыкантам группы Queen, - продолжает Шуров. – Но оправдались самые мои лучшие ожидания! Несмотря на то, что эти люди мультимиллионеры, они видели в жизни все и даже больше, это звезды самого высочайшего класса, – они не утратили тонкости, человечности и простоты. Когда мы собрались на репетицию, я не побоюсь этого слова, мы общались на равных как два музыканта! Это при том, что нас разделяют 34 года, бездна опыта и разные уровни известности. Для меня это шок. Откровенно говоря, я ждал, что это будут гораздо более закрытые люди».