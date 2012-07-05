Донателла Версаче спит в холодильнике

Многие интересовались, что делает модный дизайнер Донателла Версаче для того, чтобы оставаться молодой и красивой. Сама 57-летняя королева моды приоткрыла некоторые секреты.

В частности, Донателла Версаче призналась, что делала инъекции ботокса, но лишь в область лица, а не тела. Что же до ослепительной фигуры, то это исключительно "результат тяжелой работы". Кроме того, у Донателлы есть небольшой секрет, помогающий ей сохранять красоту и молодость.

"Как я остаюсь такой молодой? - говорит Донателла Версаче. - А вы разве не слышали об этом? Я каждую ночь сплю в большом холодильнике, и низкая температура замедляет возрастные процессы. Конечно, это не слишком приятно, но зато потом я могу гордиться внешним видом".

Донателла известна своим пристрастием к пластической хирургии, которое, как полагают эксперты, зашло слишком далеко. Но никакие жизненные неурядицы не сломили главу дома моды Versace, которая сохранила отличное чувство юмора.