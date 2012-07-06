Алексей Воробьев ездит на метро

Из-за пробок на улицах Казани Алексей Воробьев вынужден пользоваться общественным транспортом.

Пассажиры метро, которые утром спешили на работу, встретили в подземке скандального участника "Евровидения", который выругался на весь мир. Правда, сейчас Алексей стал актером и снимается в фильме "Сокровища озера Кабан".

По словам продюсера картины Андрея Николаева, метро позволяет добраться до места съемок в считанные минуты, в то время как на машине им приходится на расстояние в пару километров тратить несколько часов. Конечно, в общественном транспорте Алексея сопровождает охранник.