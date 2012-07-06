Мама Ольги Бузовой рассказала о любви к зятю

Мама телеведущей Ольги Бузовой призналась, что готовится к новой роли – роли бабушки, а также поведала о взаимоотношениях с зятем.

Ирина Александровна была уверена, что каким бы ни был муж ее дочери, он никогда не смог бы стать для нее родным. Но мама телеведущей ошибалась. Дмитрий Тарасов оказался настолько заботливым и внимательным человеком, что сейчас Ирина Александровна воспринимает его не иначе, как родного сына. Дима сам звонит теще, чтобы справиться о ее здоровье и делах, и всегда внимателен к просьбам.

Ольга Бузова воспитывалась в семье, где не насаждалось мнение со стороны. Ирина Александровна старалась своим примером показать, как надо поступать, но в личные дела дочери не вмешивалась. Оказалось, Ольге наоборот не хватало маминого участия. Ирина Александровна признается, что только после того, как прочитала множество литературы по воспитанию детей и психологии подростков, - нашла общий язык с Олей.