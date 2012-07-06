Светлана Пермыкова перед родами гуляет по Европе

Российская актриса, звезда сериала Интерны Светлана Пермякова уехала в Париж, чтобы в этом французском городке родить своего первенца.

Для актриса Светланы Пермяковой рождение первенца – очень долгожданный и личный момент, поэтому она решила сбежать от посторонних глаз в Европу.

Звезда Интернов отдыхает и набирается сил перед родами в Париже, а заодно любуется местными достопримечательностями. Только здесь Светлана может расслабиться и насладиться ожиданием ребенка. В России этот период ее жизни был бы омрачен местными папарацци.

Напомним, недавно Светлана Пермякова дала эксклюзивное интервью журналисту IVONA. Его ты можешь прочитать здесь.