На разогреве у Мадонны выступит Себастьян Ингроссо

4 августа на НСК "Олимпийский" выступит легендарная Мадонна. Это, действительно, долгожданное событие для Украины, ведь королева поп-музыки впервые посетит Киев в рамках ее мирового тура The M.D.N.A tour.

Помимо выступления Мадонны, украинским меломанам посчастливится увидеть и услышать не менее яркую личность, легенду house музыки, хедлайнера фестивалей Sensation - Себастьяна Ингроссо. Музыкант вошел в список Топ-100 диджеев, по версии журнала Dj Magazine и взобрался на вершины всевозможных хит-парадов танцевальной музыки.

На счету Себастьяна Ингроссо множество успешных проектов, среди которых самым значимым можно назвать Swedish House Mafia, основанный совместно с Axwell и Steve Angello.

Swedish House Mafia была создана в 2008 году и покоряла меломанов по всему миру, собирав полные стадионы на своих концертах. И вот, совсем недавно, на официальном сайте появилась информация о приостановке деятельности проекта "Шведской мафии". Но, на этом музыкант не останавливается и идет вперед к победам, на этот раз вместе с Мадонной.

В Киев Себастьян Ингроссо приедет в качестве специального гостя на концерте Мадонны и представит свои лучшие танцевальные хиты.