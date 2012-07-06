Окровавленный Алексей Воробьев попал в больницу

Певец и актер Алексей Воробьев попал в больницу без сознания, после удара по голове во время съемки сцены массовой драки.

Пострадавшему пришлось провести в госпитале больше суток. Когда Алексей очнулся, то заявил, что съемку продолжит и трюки он тоже будет выполнять сам. "Это по-настоящему мужское кино. Здесь мой каскадерский опыт оказался очень кстати - в фильме очень много по-настоящему жестких драк", - комментирует Воробьев.

Напомним, что Алексей находится во Флоренции на съемках итальянского остросюжетного фильма, в котором рассказывается о начале истории флорентийского футбола. Эта игра - это смесь регби и боев без правил.