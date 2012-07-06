Актриса Майли Сайрус хочет поскорее создать семью

Милая молодая певица и актриса Майли Сайрус совсем недавно заявила о том, что намерена выйти замуж за красавчика Лиама Хемсворта. Более того, юная особа уже сейчас захомутала Лиама так, что они вдвоем мечтают о большой семье.

При этом семья Майли против такого быстрого решения, принятого дочкой. Например отец девушки Билли считает, что ранние браки быстро распадаются и его дочь еще совсем молода и неопытна, чтобы принимать подобные решения.

Но, несмотря на это, Сайрус не только готова примерить свадебное платье и скорее пойти под венец, но и сделать своего папу дедушкой! Тем более ее семья очень большая, у нее много братьев и сестер. Может быть именно поэтому ее желание поскорее уйти из семьи столь велико или просто Майли и правда хочет построить большую и крепкую семью!