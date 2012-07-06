Звезда "Американского пирога" вывела в свет новорожденную дочку

Элисон Ханниган была замечена возле ее дома в Брентвуде, Лос-Анджелес. Актриса была с мужем и двумя дочерьми.

Вчера Америка праздновала День независимости, и многие звезды вышли на прогулку. Так, Элисон Ханниган впервые была замечена со своей новорожденной дочерью Кивой Джейн, а также со старшей девочкой Сатьяной.

Впрочем, рассмотреть лицо малышки папарацци пока не смогли: звезда "Американского пирога" крепко прижимала малышку к себе, а основную часть времени Кива провела в коляске, ведь ей не исполнилось еще и месяца.

Между тем Элиссон с мужем и дочкой Сатьяной наслаждались уличной вечеринкой, демонстрируя свой патриотизм изображениями американского флага на одежде.