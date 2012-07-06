Дженнифер Энистон отвергла своего нынешнего ухажера Джастина Теру

Знаменитой голливудской актрисе Дженнифер Энистон давно пора задуматься о браке. Но, несмотря на это, Джен решительно отвергла своего нынешнего ухажера Джастина Теру. Хотя пара живет вместе, встречается и все, казалось бы, идет гладко, Дженн никак не может совладать с собой, и даже в подобной идиллии находит свои минусы.

Например, после того, как она сделала ремонт в своем особняке, актриса все обустроила по новому, купила дизайнерскую мебель, заказала кухню в стиле хай-тек, но среди всего этого пространства не нашлось места лишь для одно…для ее возлюбленного.

Дженн четко, но ясно дала понять, что ее территория – это ее личное пространство, куда они не желает никого пускать. Поэтому весь свой дом она поделила на части, в которых может появляться и пользоваться Теру, и где ему нет места.

Все-таки в том положении стареющей богатой актрисы Дженнифер стоило бы пересмотреть свои принципы на взаимные отношения с мужчиной и наконец раскрыть всю себя.