Александр Васильев раскритиковал гардероб Алсу

Певица Алсу очень отличается от коллег по звездному цеху, и гроза всех селебритиз – самый солидный критик моды Александр Васильев – рассказал, чем именно:

– Алсу очень избирательна. Она никогда не выступает за деньги на чужих свадьбах и днях рождения. Потому что муж ее человек состоятельный. Она не зарабатывает пением, как Лариса Долина, Кристина Орбакайте, Валерия или Анжелика Варум. Ей не надо мотаться по гастролям, не высыпаясь перелетать из города в город. Она выступает в свое удовольствие. Многие не могут этим похвастаться и не отказываются ни от чего: ни от рекламных акций шампуней, ни от откровенных фотосессий в журналах, ни от частных концертов для узкого круга зрителей-миллионеров...

И хотя критик хвалит певицу за стильность, все же несколько каверзных замечаний приберег и для нее.

Певица Алсу очень отличается от коллег по звездному цеху, и гроза всех селебритиз – самый солидный критик моды Александр Васильев – рассказал, чем именно:

– Алсу очень избирательна. Она никогда не выступает за деньги на чужих свадьбах и днях рождения. Потому что муж ее человек состоятельный. Она не зарабатывает пением, как Лариса Долина, Кристина Орбакайте, Валерия или Анжелика Варум. Ей не надо мотаться по гастролям, не высыпаясь перелетать из города в город. Она выступает в свое удовольствие. Многие не могут этим похвастаться и не отказываются ни от чего: ни от рекламных акций шампуней, ни от откровенных фотосессий в журналах, ни от частных концертов для узкого круга зрителей-миллионеров...

И хотя критик хвалит певицу за стильность, все же несколько каверзных замечаний приберег и для нее.

фото 7days.ru

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