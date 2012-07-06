Катя Гордон передумала выходить замуж

Катя Гордон, которая недавно объявила о том, что собирается снова выйти замуж за Сергея Жорина, поняла, что погорячилась, и забрала свои слова обратно.

По словам ведущей и певицы, Жорин уговаривал ее возобновить отношения аж с самой зимы и просил помириться хотя бы ради будущего малыша. Катя то и дело отвечала отказом, помня о скандальном расставании с Сергеем. Напомним, Гордон заявила, что супруг поднимал на нее, беременную, руку, и даже писала на него заявления в полицию. Однако вскоре Катя сообщила, что Жорин, которого она кокетливо назвала «драчливым гадом», снова позвал ее замуж. Гордон написала в своем блоге, что согласилась, впрочем, заранее призвала на помощь свидетелей и полицию. Впрочем, счастье длилось недолго– Катя быстро передумала.

- Я люблю жизнь, мне нравится быть беременной и мне надоело быть любящей дурой. Теперь я дура со спокойным сердцем, - сообщила Гордон в своем «Твиттере». - Замуж повторно за С.Ж., несмотря на минутную слабость, не пойду. Никаких обид нет. У него пиар, у меня ребенок. Устала от страстей и лжи.

Кстати, Катя, которая уже трижды была замужем, продолжает пристально следить за своими «бывшими». Так, она сообщила, что ее первый муж Александр Гордон несколько дней назад стал отцом.

- У Саши Гордона родилась в далеком городке дочка. Кто бы что ни говорил, а дети – это круто. Уверена, что Саша не будет обделять ее вниманием, - написала ведущая.