В 10-ти километрах от Москвы заслуженный артист Григорий Лепс возводит дом свой мечты. Вернее, два роскошных особняка, стоимость которых, лишь по предварительной оценке, составит 20 миллионов долларов.

О личном продюсерском центре и просторном доме за городом Лепс задумался еще несколько лет назад, сообщает одно из российских изданий. Теперь же у исполнителя появилась возможность воплотить мечты в жизнь.

Строительство идет на участке в 36 соток на престижном Новорижском шоссе (Новая Рига). Это место считается главным конкурентом знаменитой Рублевки, но здесь практически нет крупных магазинов, ресторанов и автомобильных пробок, что делает его очень привлекательным для российских богачей и невероятно дорогим. Самыми дорогостоящими коттеджами класса люкс являются дома именно на этом шоссе. Идею того, как должны выглядеть дома Григорий придумал сам. Артист оказался большим поклонником острова Таиланд, поэтому его подмосковные сооружения будут выполнены в тайском стиле. По мнению специалистов, продюсерский центр Лепса будет уникальным. Здесь смогут работать и танцевальные коллективы, и музыканты, и работники кино и телевидения, и даже симфонические оркестры.