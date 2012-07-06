Президенту Туркменистана пришелся по вкусу «Горячий Шоколад»

На днях в сказочном Ашхабаде, столице Туркменистана, состоялся торжественный концерт в честь юбилея президента страны.

Праздник отмечался в Государственном Ледовом Дворце с большим размахом, а в концертной программе участвовали артисты из разных стран, среди которых такие именитые исполнители, как Сандра и группа «Ace of Base». В списке любимых артистов президента также оказались очаровательные украинские девушки из группы «Горячий Шоколад».

Певицы подготовили сюрприз для именинника: одетые в национальные костюмы, они кроме своих известных хитов, исполнили туркменскую народную торжественную песню.

Также, специально для выступления, девушки удостоились чести надеть национальные украшения из государственного музея. Публика оказала украинским артисткам очень теплый прием, что в совокупности с яркой колоритной культурой страны оставило в душе девушек самые приятные впечатления.