Ольга Орлова переборщила с пластикой

Ольга Орлова стала жертвой неудачной пластической операции. Экс-солистка «Блестящих» продемонстрировала свое новое лицо на презентации новой коллекции Валентина Юдашкина. Новый образ 34-летней певицы не всем пришелся по вкусу. Избавившись от мимических морщин, Ольга, будто надела восковую маску: глаза оказались неестественно суженными, лоб неподвижен. Орлова также накачала силиконом губы и скулы, что только ухудшило внешний вид певицы, не придав ее лицу ни красоты, ни молодости.

фото paparazzi.ru