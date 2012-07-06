Меладзе хочет замять возбуждённое против него дело

Прошлым летом Валерий Меладзе напал на фотокорреспондента Евгению Гусеву, запечатлевшую его у дверей ресторана с любовницей – солисткой группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой.

Пострадавшая написала на него заявление в полицию. Однако уголовное дело в отношение Меладзе тогда так и не было возбуждено. И год спустя история неожиданно «Пока Женя Гусева пыталась привлечь Валерия Меладзе к уголовной ответственности и получала из полиции отказ за отказом, певец добился возбуждения в отношении нее самой уголовного дела по статье 306 УК РФ «Заведомо ложный донос», - говорит адвокат Сергей Жорин.

«Чтобы оспорить выдвинутые против Гусевой обвинения, нужно было доказать, что Меладзе действительно совершил в отношении нее насилие. Согласно нашему законодательству, лицо считается виновным в преступлении не иначе, как по приговору суда. И нам не оставалось ничего другого, как подать на него в суд по статье 116 УК РФ «Побои». – рассказывает адвокат.

Ни певец, ни его представители в суд не явились. При этом в деле появились документы от Меладзе – постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Гусевой и ходатайство его адвоката с просьбой прекратить дело в отношении певца на том основании, что полиция ранее уже отказала в его возбуждении.

«Как выяснилось, эти документы прислали по почте анонимным письмом, без доверенности или ордера на ведение дела. Ходатайство об их приобщении к делу вопреки установленным правилам не заявлялось и сторонами не обсуждалось, - рассказывает адвокат. - Я обратил внимание суда, что принимать эти документы во внимание нельзя. Дело в том, что полиция отказывала в возбуждении дела по одной статье, а мы возбудили дело по другой. И постановление, на которое они ссылаются, мы в данный момент обжалуем. Но я не исключаю, что суд удовлетворит ходатайство адвоката Меладзе и на следующем заседании прекратит дело. Если это произойдет, это будет величайший беспредел».