У экс-татушки роман с девушкой

Очередная попытка участницы самого скандального на российской сцене лесбийского дуэта Юлии Волковой построить отношения с мужчиной оказалась провальной.

Зимой Юля планировала сыграть свадьбу с гражданским супругом Вадимом, а месяц назад вся тусовка активно обсуждала ее откровенные поцелуи с Димой Биланом на вручении премии МУЗ-ТВ. Но уже сегодня на всех светских раутах Волкову можно видеть в обществе симпатичной блондинки. Надо сказать, что более чем нежная привязанность Волковой к представительницам своего же пола ни для кого секретом не является. Еще со времен группы "Тату" было понятно, что связь между солистками явно не только творческая.

И вот, после брака Волковой с бизнесменом Парвизом Ясиновым и еще пары не сложившихся отношений, 27-летняя бунтарка, что называется, вернулась к своим истокам.

На белоснежных пляжах Кубы девушки устроили себе настоящий романтический отпуск.

- Юля не звала меня вместе с собой на Кубу, - рассказал Life News Дима Билан. - Если честно, я даже не знал, что она туда улетела. Юля свободный человек и может делать, что угодно. У нас действительно был очень приятный контакт, у нее замечательные дети, но еще раз хочу сказать, что сейчас она свободна...

Пассию Волковой зовут Саша и она строит карьеру в Голливуде. Знакомство девушек состоялось в Лос-Анжелесе, где Александра живет последние несколько лет. И уже через пару дней привязанность красоток стало столь сильной, что покупать билеты в Москву пришлось не только Волковой, но и ее новой фаворитке.

- Я никогда не скрывала, что мне нравятся как мальчики, так и девочки, - призналась Life News эпатажная Юля. - Саша меня вдохновляет. Она хорошая девочка и мне с ней прикольно. А куда дальше приведет дорога - жизнь покажет.

фото lifenews.ru