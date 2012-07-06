Анна Завальская целовалась взасос с блондинкой

На днях украинская певица Анна Завальская была замечена на одной из закрытых вечеринок. Девушка приехала в столичный ресторан без своего спутника. Артистка находилась в прекрасном настроении и была окружена большим вниманием со стороны мужского пола и не только...

Так, на глазах у публики Завальская без стеснения страстно целовалась с неизвестной блондинкой, о чем свидетельствуют фото, имеющиеся в распоряжении Like.lb.ua.

Похоже, что синдром "скромницы" уверенно покидает Анну. Отбросив все стереотипы, девушка пришла на закрытую вечеринку в джинсовых шортах, что не помешало ей быть в центре внимания и наслаждаться динамичными танцами.

фото like.lb.ua