Солист группы "Дискотека Авария" готовится к свадьбе

Алексей Рыжов вновь примерит на себя статус супруга. Избранницей исполнителя стала начинающая художник-модельер Ирина. Накануне влюбленная пара выбрала обручальные кольца в одном из столичных ювелирных салонов.

Приготовления к свадьбе идут полным ходом. Еще бы, ведь церемония состоится уже через полторы недели. Выбор возлюбленной Алексея пал на изысканное традиционное платье.

Жених и невеста решили стилизовать торжество, чтобы придать ему особую атмосферу, но все нюансы пока что держатся в строжайшем секрете.

- Мы долго к этому шли, ведь наши отношения длятся уже четыре года, - поделился с Life Showbiz Алексей. - Ира частенько прилетала ко мне в Москву, мы вместе путешествовали. Но однажды я понял, что просто не могу без нее жить, и мы должны быть рядом всегда! Я полетел в Астану прямо с рыбалки в Астраханской области и буквально с порога предложил ей стать моей женой, на что Ириша смогла вымолвить лишь восторженное "Ууу!".

На удивление, церемония регистрация брака будет скромной. Влюбленные будут одеты в джинсы и майки, на роспись приглашены лишь ближайшие родственники и друзья-свидетели.

Зато уж свадебный банкет обещает стать незабываемым. На гулянье приглашено множество гостей. Уже известно, что друзья из коллектива "Дискотека Авария" подарят Ире и Леше выступление одного из лучших ди-джеев Европы.