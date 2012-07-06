Отец Эми Уайнхаус выдаст еще два альбома певицы

Отец покойной звезды Эми Уайнхаус - Митч заявил, что его дочь записала несколько кавер-версий до своей преждевременной смерти в прошлом году, и готов выпустить их в свет. "Я не уверен, что там очень много песен, но на один альбом точно наберется, если не на два", - сказал Митч.

Мужчину останавливает только то, что каверов очень много, и он не уверен, что все они достойны внимания фанатов певицы. "Проблема в том, что мы не хотим никого обдирать. Если ее поклонники так хорошо к нам относятся, мы не можем кормить их какими-то отходами в ответ", - заявил отец певицы.

Напомним, что Эми Уайнхаус была обнаружена мертвой 23 июля прошлого года в своей квартире на площади Кэмден-сквер на севере Лондона. Ей было 27 лет. А в декабре вышла коллекция ранее неизданных треков от певицы под названием "Львица: Скрытые сокровища". А вчера в Великобритании состоялась официальная премьера книги "Эмми, моя дочь", которую написал Митч Уайнхаус о своей дочери.