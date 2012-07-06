Экс-бойфренд Виктории Дайнеко Дмитрий Пакуличев женился

Один из участников популярной группы «Корни» и экс-бойфренд Виктории Дайнеко, Дима Пакуличев женился. Однако в этот раз бывшая «фабрикантка», с которой полтора года назад поп-исполнителя связывал бурный роман, снова оказалась не у дел.

Знаменитой и талантливой Виктории Дима певец предпочел простую девушку из Сибири Женю Бесякову. Свои отношения молодые узаконили тридцатого июня в Таганском загсе Москвы.

- Знаете, с Викой мы вообще не общаемся, - поделился с Life Showbiz певец. – Да и поздравления ее ни к чему. Сейчас я очень счастлив. А нашу с Женей свадьбу я афишировать не планировал, о ней знали лишь самые близкие.

С новоиспеченной супругой музыкант познакомился вовсе не оригинальным на сегодняшний день способом – в социальных сетях. И, как говорится, закрутилось – завертелось.