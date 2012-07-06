Звезда "Сумерек" ждет второго ребенка

Звезда "Сумерек", актер Кэм Жиганде, который уже имеет 3-летнюю дочь Эверли, вместе со своей невестой Доминик Гейзендорфф ждет второго ребенка.

29-летний Жиганде - который появлялся как Кевин Волчок в телесериале телеканала FOX - "Одинокие сердца" и снялся в "Сумерках" - в скором времени появится в ленте "Свободная повозка", в компании звезды сериала "Настоящая кровь", Анны Пакуин.

Картина расскажет о матери-одиночке, попавшей в наркоторговую сеть во Флориде. Действие ленты, которая появится в кинотеатрах уже в этом году, разворачивается в конце 70-х годов прошлого века.