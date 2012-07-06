Имя ребенку Киркорова придумала Алла Пугачева

Филипп Киркоров продолжает интриговать и нагнетать обстановку. В пятницу он торжественно объявил о рождении сына. Но имя наследника так и не сообщил. Известно только, что имя будет начинаться на букву "М". Болгарские СМИ уже растиражировали информацию о том, что малыша назовут Мартин-Кристо. Однако сам певец пока предпочитает отмалчиваться.

"Я очень рад, что у Филиппа появился наследник, — сообщил отец звезды Бедрос Киркоров. — Мальчик весит 4 кг 500 г, рост — 58 см. Больше я ничего не могу говорить — это тайна. Имя ребенку уже придумала Алла Пугачева. Но, по традиции, его оглашают через семь дней".

Тем временем близкая приятельница артиста Эмма Лавринович уточнила, что Алла-Виктория и малыш с именем на букву "М" являются единокровными братом и сестрой. "Я знала, что Филипп ждет сына. Но после той шумихи, которая возникла по поводу появления на свет его дочки, он не афишировал, что собирается стать отцом второй раз. Дочка родилась в Америке от суррогатной мамы. У сына Филиппа мама другая. Но мне не хочется выдавать чужие тайны. Давайте будем радоваться за Филиппа, поздравим его, пожелаем ему быть хорошим папой!" — сказала женщина.