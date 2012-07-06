Рианну надули на десятки миллионов долларов

Певица Рианна обвиняет аудиторскую компанию, с которой сотрудничала, в крупных финансовых потерях и требует от них компенсации десятков миллионов долларов.

Певица обратилась в суд под своим настоящим именем Робин Фенти. В деле отметино, что в 16 лет в самом начале своей карьеры она наняла бухгалтера, который и работал с ней с тех пор. Но Рианна заметила, что миллионы шли в чужие карманы. Доходы от тура "Последняя девушка на Земле", по мнению певицы, должны были быть гораздо больше, но ее бухгалтеры злоупотребляли своим положением. Также Рианна обвиняет их в том, что они недобросовестно занимались ее налогами.

Кроме того, по словам Рианны, эта аудиторская компания давали ей ужасные финансовые советы: например, покупка дома за 6,5 миллионов, который имел дефекты в конструкции.