Ксения Бородина поругалась с любимым

Телеведущая Ксения Бородина, похоже, разругалась со своим давним бойфрендом Михаилом Терехиным. Об этом девушка прозрачно намекнула в своем Twitter.

"На повторе в машине Dino MC 47 & David Ты больше не моя. Каждое слово – правда", – грустно написала Бородина.

Провинившийся Михаил Терехин, в свою очередь, принялся просить читателей своего микроблога помочь ему помириться с возлюбленной. "Ощущение потери близкого человека, с которым многое пережил, это ужасно. Помогите помириться с любимой девушкой, люди добрые! После текста этой песни глаза на мокром месте", - заявил обычно ироничный и непробиваемый Терехин.

Читатели его микроблога поспешили на помощь с советами: просто извиниться, купить цветов. Нашлись и те, кто прямо написал, что ему давно пора бы сделать Ксении предложение.

Но вот на Бородину, похоже, извинения в Интернете никак не подействовали. Ведущая продолжает игнорировать его мольбы о прощении и сурово молчать.