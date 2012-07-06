Верку Сердючку достало большинство ее песен

Журналисты газеты Сегодня спросили у звезд, какая песня из собственного репертуара их больше всего раздражает

АНДРЕЙ ДАНИЛКО: «Честно скажу, большинство моих песен меня уже настолько достало, что я не могу выделить даже одну, которая меня больше всего раздражает. Именно поэтому я сейчас прибываю в поиске нового стиля, новых мелодий, которые меня не будут так раздражать».

КОЛЯ СЕРГА. Выходец из «Фабрики звезд-3» признался нам, что очень самокритично относится к своему творчеству. «Как только моя песня попадает в ротацию, она мне становится неинтересной и скучной, — говорит Коля. — А больше всего раздражает «Жадины-говядины», не понимаю, как она вообще может кому-то нравиться».

«ВРЕМЯ И СТЕКЛО». «Больше всего мне не нравится наша песня «Любви точка нет», — признался нам с улыбкой участник группы Позитив. — Именно потому, что там очень мало моих слов, все больше поет Надя, а я ж тоже хочу иметь возможность самовыражаться».