Племянница Софии Ротару рассказала, от чего получает удовольствие

Во Всемирный день поцелуев певица Соня Кей рассказала, каким был первый поцелуй в ее жизни.

«Я очень люблю целоваться! Видимо, именно поэтому мой первый поцелуй с мальчиком состоялся еще в детском саду. Страстным его назвать сложно, он скорее был мимолетным, так как нас «застукала» воспитательница, - с улыбкой призналась Соня. – А вот первый настоящий поцелуй запомнился мне на всю жизнь. Он произошел уже в Лондоне с молодым человеком, которого я очень долго не подпускала к себе. Признаюсь, это было очень романтично».

Напомним, сейчас у молодой певицы серьезный конфликт с ее любимым. Возлюбленный Сони, известный англичанин (имя которого держится в секрете!) потребовал от нее прекратить ее музыкальную карьеру и отказаться от сцены. В свою очередь, украинская красавица заявляет, что не готова жертвовать своим творчеством, свободой и не собирается расставаться с мечтой стать певицей.

По словам Сони Кей: «Могу с уверенностью сказать, что никогда не буду скрывать своих чувств, наоборот – всегда буду петь о любви, поцелуях и самых светлых чувствах. Поэтому целуйтесь и будьте зацелованными любимыми ежедневно! Это не только приятно, но и полезно, особенно для девушек. Вы только представьте себе, что, кроме удовольствия и активизации гормонов, поцелуй помогает худеть. И вообще, кто чаще целуется, тот дольше живет!»