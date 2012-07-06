Бадоев выбирал белье для экс-любовника Мадонны

Бывший бойфренд Мадонны Хесус Лус сыграл Адама в клипе певицы Кристины Межинский. Хесус на съемочной площадке сбросил все лишнее. Белые плавки, которые остаются на актеру бразильский красавец выбирал вместе с украинским режиссером Аланом Бадоевым, сообщает ТСН.Особливе

Хесус совершенно бесплатно согласился сняться в клипе певицы-почтакивця. Девушка утверждает, он просто друг, который согласился сняться в ее клипе. Сам Хесус подтверждает, они - хорошие друзья. А вообще, красавец верит - люди его ценят не только за внешнюю красоту. "Мне кажется, что мое тело - чатсина меня и кликнув они любящих мое тело, они любят меня", - говорит Хесус

У бразильского мачо большие творческие планы - у себя на родине в мыльной опере он сыграет бизнесмена, который завоевывает девушку своей мечты. А вот о собственной экс-девушку - Мадонну - Хесус наотрез отказывается говорить. Роль украинского Адама Хесусу Лусу нравится. Правда, чем закончится эта история - авторы клипа пока не признаются.