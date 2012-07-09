Ирина Билык рассказала о втором ребенке

Певица Ирина Билык планирует второго ребенка и достраивает загородный дом, сообщает «ТСН-особливе». Где именно находится поместье, не рассказывает, но утверждает, что это очень красивое место недалеко от Киева.

Звезда планирует создать на участке аллею с отпечатками рук и грудей звездных lдрузей. Первой оставить памятку о своем бюсте пожелала подруга Билык, певица Ассия Ахат.

– Из своей нынешней квартиры сделаю гардероб, чтобы появляться там только перед съемками: буду там переодеваться, краситься… В новом доме есть тренажерный зал, бассейн, детская площадка – надеюсь, что у меня еще будет ребенок когда-нибудь. То есть там очень удобно, – поделилась звезда.



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