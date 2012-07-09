Земфира обиделась на фанатов и решила прекратить общение с внешним миром. Последнее время певица все чаще стала сталкиваться с критикой в свой адрес. Однако обсуждение, а уже тем более осуждение, ее «фигуры, нарядов и манеры поведения» рокерша считает абсолютно бестактным.

«Кто-то скажет: «Это критика». Но это не критика, это хамство, никто не сможет сказать мне в лицо то, что позволяет себе в Сети. Я не кукла, которую можно препарировать, я не шоу-бизнес звезда» - написала на официальном сайте Земфира.

После этих слов госпожа Рамазанова удалила свой официальный сайт и отдала распоряжения администраторам закрыть все сообщества, связанные с ее именем, в социальных сетях.

«Похоронила» певица и песню «Ромашки», с которой когда-то появилась на олимпе отечественного шоу-бизнеса. На фестивале «Нашествие», хэдлайнером которого стала Земфира, она исполнила ее в последний раз.

«Похороним эту композицию в Волге», – заявила со сцены певица.