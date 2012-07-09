Борис Моисеев женился!

Борис Моисеев в очередной раз шокировал публику. Певец тайно женился. Артист исполнил свое недавнее обещание, которому мало кто поверил.

Избранницей артиста, судя по фото из его Тwitter, стала девушка гораздо моложе Моисеева. При этом никаких комментариев он не давал. Остается загадкой и имя молодой супруги певца. Свое фото Моисеев подписал, как и подобает его имиджу: "Свадьба. Лучший из мужчин".

На невесте было платье цвета слоновой кости, в руках – букет из лилий. Борис был одет в строгий костюм черного цвета, белую рубашку, ярким акцентом стал красный галстук в горох.

Стоит отметить, что Борис, не так давно перенесший инсульт, собирался жениться на своей давней подруге, американской бизнес-леди Адель Тодд. Пара намеревалась связать себя узами Гименея в одном из центральных парков столицы. Однако на свадебном фото, которое выложил Моисеев, вовсе не умудренная жизненным опытом деловая женщина, а юная девушка.

При этом известно, что российский поп-исполнитель и бизнес-леди долго жили в гражданском браке, скрывая все подробности своих близких отношений от прессы. При этом мало кто верил, что их свадьба действительно состоится. Многие полагали, что это всего лишь слух, пиар-ход для артиста, переживающего не лучшие времена. Кроме того, в СМИ часто писали о нетрадиционной сексуальной ориентации эпатажного Моисеева.