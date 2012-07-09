Заворотнюк отказалась сниматься у Жигунова

Сергей Жигунов почувствовал в себе силы для того, чтобы попробовать себя в новом амплуа. Теперь знаменитый актер станет еще и режиссером. Звезда полюбившегося многим сериала «Моя прекрасная няня» снимет ремейк кинокартины «Три мушкетера» для нового поколения.

Съемки фильма стартуют уже в этом августе. Известно, что основной съемочный процесс будет происходить в Ялте, а дворцовые сцены снимут в Санкт-Петербурге и Франции, которая, собственно, и является родиной мушкетеров.

Актерский состав будущего фильма уже выглядит впечатляюще. Коварной Миледи будет Светлана Ходченкова. В роли лорда Винтера предстанет перед телезрителями Константин Крюков. Филиппу Янковскому примерит на себя корону Франции, став на время Людовиком XIII. Анной Австрийской будет Мария Миронова, а Александр Лыков сыграет де Тревиля.

Мушкетерами будут: двадцатидвухлетний выпускник Школы-студии МХАТ Риналь Мухаметов, звезда сериала «Офицеры» Алексей Макаров, а также Павел Баршак и Юрий Чурсин.

Главной загадкой фильма является то, кто же исполнит роль прекрасной Констанции Бонасье. Поговаривали, что режиссер хотел предложить это своей экс-возлюбленной Анастасии Заворотнюк. Однако, та от этой роли наотрез отказалась.