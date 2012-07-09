Данилко отдыхать не любит, а у Седоковой нет времени на отдых

Певица Анна Седокова этим летом времени на отдых себе не оставила. Девушка признается, что для артистов летние концерты - такие же прибыльные, как зимние "елки", сообщает ТСН.ОСобливе. С концертами Седокова планирует объехать весь мир. И пока составляет график. Уверена - она интересна будет любой публике.

Российский певец Иракли от больших гонораров готов отказаться. И все ради летнего отдыха. Об этом он мечтал целый год - и уже скоро поедет искать свою волну, ведь он опытный серфер.

Певица Наталья Горденко этим летом и будет работать, и отдыхать. Несмотря на плотный гастрольный график, она нашла время и для романтического путешествия. С любимым она направляется в Грецию.

Экс-Никита Юлия Кавтарадзе будет отдыхать дома. Она отметила новоселье и еще не успела насладиться новым домом.

Народный артист Украины Андрей Данилко признается - отдыхать он не любит. Но иногда его заставляют составить им компанию. Впрочем, ничего хорошо из этого не получается.