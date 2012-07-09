Алегрова отказалась от Пугачевой

Сейчас вся российская светская тусовка занята обсуждением «вопиющего» случая. Дело в том, что не так давно Ирина Аллегрова одна из первых получила предложение от Аллы Пугачевой принять участие в возрожденных «Рождественских встречах».

Но «Императрица» российской эстрады, видимо, решила, что на одной сцене с Примадонной ей будет тесно и решительно отказалась от этого лестного для любого другого отечественного певца или певицы предложения.

Алла Борисовна планировала, что обе звезды появятся вместе на сцене, чтобы перед многочисленным зрительным залом «отдать полномочия» молодым. Но Аллегрова не только не оценила столь душещипательный ход, но и не прельстилась телевизионным эфиром.

«Императрица», которая всегда акцентировала внимание на том, что эфиры ей не нужны, ответила, что, несмотря на то, что ее мало крутят на радио и показывают на каналах, она может собрать в любом городе полный зал. При этом Аллегрова добавила, что она не делает никаких пиар-ходов и не придумывает о себе новостей, так как это делают другие звезды шоу-бизнеса.