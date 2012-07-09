Кристину Межинскую и Хесуса Луса объединила страсть к зомби!

В Киеве прошли съемки клипа Кристины Межинской, в которой принял участие манекенщик и ди-джей с мировым именем Хесус Лус.

Режиссером видео выступил Алан Бадоев, перевоплотивший Кристину Межинскую и Хесуса Луса в современных Адама и Еву. Для этих съемок в павильоне установили бассейн с водопадом, вмещающий 4 тонны воды. Несмотря на жару за окном, температуру воды поддерживали в 30 градусов, т.к артистам предстояло провести в бассейне несколько часов.

Предложение принять участие в съемках украинской певицы Хесус Лус получил пару месяцев назад.

- С Кристиной мы познакомились в Милане, она тогда работала в Италии моделью и пришла в ночной клуб на мой ди-джей сет. Нас представили друг другу наши общие друзья, - рассказывает историю знакомства с Межинской Хесус Лус. – С тех пор мы поддерживаем отношения. Мне очень понравился проект Z.Dance, который мне показала Кристина. Поэтому я с удовольствием согласился приехать на съемки ее нового видео, тем более, что режиссером видео выступил все тот же Алан Бадоев, работы которого, действительно, великолепны.

Интересно, что судьбоносного знакомства могло и не произойти, если бы не обстоятельства. Кристина Межинская, желая завершить рабочие отношения с итальянским модельным агентством, вынужденно приехала в Милан. Тогда-то и произошло знакомство с Хесусом, позднее переросшее в творческое сотрудничество.

- Я была совершенно не рада поездке в Милан, где мне предстояло целый месяц посвятить работе модели. Это было время после выхода проекта Z.Dance, и я хотела сосредоточиться на карьере певицы, - говорит Кристина Межинская. – Но в моей жизни часто так происходит – некоторые не очень приятные моменты впоследствии оборачиваются большой удачей.

Кристина предложила Хесусу принять участие в ее новом клипе после того как, он высказал свое восхищение хоррор-мюзиклом Z.Dance, в котором Межинская и Макс Барских сыграли главных героев.

Алан Бадоев, известный своей требовательностью к артистам на съемочной площадке, результатом работы остался доволен. Видео на песню «Я до рассвета танцевать с тобой хочу» появится в эфире музыкальных каналов совсем скоро.