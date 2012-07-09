Виктория Боня рассказала, как ей живется с любимым

Бывшая звезда "Дома-2" и известная ведущая Виктория Боня готовится стать супругой монакского миллионера Алекса Смурфита. Как призналась девушка, большую часть времени они живут в фамильном замке Смурфитов в Каннах, а в Сен-Тропе приезжают, чтобы побыть наедине друг с другом.

Боня решила поделиться фотографиями ее счастливой семейной жизни, выложив их в свой Тwitter, а также рассказала телеведущему Андрею Малахову о своих взаимоотношениях с будущим мужем. В настоящее время счастливые родители полностью заняты воспитанием трехмесячной дочери. Оказывается, молодой папа очень любит проводить время с малышкой, носит девочку на руках и наслаждается отцовством.

Вика призналась, что их отношения с женихом после появления на свет ребенка стали более глубокими и доверительными. Молодой отец присутствовал при родах 32-летней Виктории. Это решение нелегко ему далось, но 25-летний Алекс набрался смелости. Миллионер признается, что был немного шокирован увиденным, но все равно счастлив.

Разница в возрасте девушку не пугает и не смущает. Боня считает, что отлично выглядит, поэтому они прекрасно смотрятся вместе.

Вика сообщила, что пока не будет нанимать няню, так как думает, что месяцев до шести она и так прекрасно со всем справится. И семейные заботы никак не отразились на ее шикарной фигуре. На одном из фото девушка позирует в одном купальнике, сидя на яхте, а ее идеальную кожу пропитывают лучи южного солнца.