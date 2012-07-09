Отар Кушанашвили оскорбил Кэти Холмс

Когда в жизни звезд не происходит ничего такого, чем они могли бы сразить наповал публику, они пишут в своих блогах о других звездах. Так, популярный скандальный журналист Отар Кушанашвили, который привык эпатировать аудиторию, написал в личном электронном дневнике оскорбительные слова в адрес экс-супруги Тома Круза актрисы Кэти Холмс.

Развод Круза и Холмс стал едва ли не самым обсуждаемым звездным расставанием, которое произошло за последнее время. И, конечно же, острый на словцо, Кушанашвили не смог упустить повод, дабы напомнить о своей экстравагантой персоне.

Отар, не ограничивая себя в выражениях, посочувствовал «хорошему парню» Тому Крузу, у которого, как и у всех хороших парней, судьба быть «облапошенным». При этом Кэти журналист называет «невзрачной тупорылой простушкой», которая после развода с экс-супругом таковой и осталась. Кушанашвили добавил, что нынче в статусе женщины изменилось лишь то, что она стала богатой.

Благо, сама Кэти Холмс живет на Манхэттене, даже не подозревая о «гиганте мысли» Кушанашвили, который так о ней отзывается, пишут журналисты портала «Новости семь дней в неделю».