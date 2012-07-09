Алан Бадоев представил свой зомби-экшн Касселю и Бекмамбетову

Проект «Z.Dance» был представлен на Международном фестивале экшн-фильмов

С 1 по 3 июля в столице Казахстана проходил III Международный фестиваль экшн-фильмов «ASTANA». Команда проекта «Z.Dance» в лице его главных героев Макса Барских и Кристины Межинской, а также режиссера Алана Бадоева была приглашена на фестиваль в качестве почетных гостей, среди которых, к слову, можно было встретить Доминика Купера, Венсана Касселя, Владимира Меньшова, Кевина Рейнолдса и многих других известных деятелей кино.

В день открытия фестиваля Алан Бадоев за руку с Кристиной Межинской гордо прошлись по красной дорожке, а на следующий день, 2 июля, к ним присоединился Макс Барских. Приезд артиста был приурочен к презентации проекта «Z.Dance» перед именитыми гостями фестиваля, которые в свою очередь встретили хоррор-мюзикл с большим воодушевлением и восторгом.

Напомним, что Международный фестиваль «ASTANA» организовал известный режиссер Тимур Бекмамбетов. Вот уже третье лето подряд мероприятие собирает популярных актеров, режиссеров и продюсеров остросюжетных фильмов. В рамках фестиваля было показано около 20 картин, снятых режиссерами из США, Европы, Азии и стран СНГ.