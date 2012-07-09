Настя Приходько вышла замуж и сменила фамилию

Певица Анастасия Приходько порадовала читателей своего Твиттера новостью о том, что теперь она носит фамилию любимого.

Пока другие представительницы украинского шоу-бизнеса снимаются в свадебных фотосессиях для модных журналов, Анастасия Приходько взяла да и вышла замуж. По крайней мере, об этом она пишет в своем микроблоге.

Певица не так давно помирилась со своим гражданским супругом Нуриком, от которого несколько лет назад родила дочь. Все эти годы пара не торопилась узаконить отношения.

Но, похоже, счастливое событие все-таки произошло, и Анастасия Приходько вышла замуж. В своем Твиттере Настя написала: "Я люблю тебя мой муж!!! Я теперь Анастасия Кухипапа)))))".

"Мой муж - самый лучший в мире! И он моя душа,а человек без души жить не может! Пока я с ним, я самая счастливая в мире!" - пишет Анастасия Пиходько в Твиттере.