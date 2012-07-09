Алену Водонаеву подставили

Вот уже несколько дней поклонница Алены Водонаевой публикует в своем твиттере оскорбления в адрес Жанны Фриске. Недавно стало известно, что Фриске покинула пост ведущей реалити-шоу «Каникулы в Мексике», ее место заняла бывшая участница «Дома 2» - скандалистка Алена Водонаева. Однако новой ведущей оказались совсем не рады ни участники проекта, ни поклонники шоу. Лже-Алена, устав от нелицеприятных высказываний в «свой» адрес, тут же поспешила высказаться в своем блоге, кинув камень и в «огород» Жанны Фриске.

«Как устала от зависти серых мышей! Смиритесь уже, Жанна ушла на пенсию. Я - новая молодая и шикарная хозяйка виллы! Очевидно, что Фриске до меня далеко».

Пресса, не разобравшись, тут же начала обсуждать поступок Водонаевой, однако, вскоре стало ясно, что аккаунт, зарегистрированный в твиттере, принадлежит вовсе не Алене, а ее поклоннице, которая уже давно выдает себя за телеведущую.