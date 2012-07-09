Леонид Агутин споет со Святославом Вакарчуком в дуэте

Анжелика Варум познакомила своего мужа Леонида Агутина с лидером группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком и ждет появления дуэта.

Однако, к выбору песни Леонид подошел очень тщательно, поэтому совместной работы пока нет. "Со Славой очень хотелось что-то сделать, но я не придумал, какой песни. Я сломал себе голову. Он говорил: "Высылай все!", но мне хотелось, чтобы наверняка. Так вот еще не родилась тема, которая могла бы нас объединить. Но я очень надеюсь, что это все же произойдет. Ведь я был на нескольких концертах, меня поразило. Я надеюсь, что все впереди", - сообщил Леонид в программе "Світське життя".

А вот Анжелика Варум рассказала не только о своей страсти к группе, но и к украинскому языку. "Я знаю на память два альбома группы "Океан Эльзы". Первых два. Пока я не планирую спеть сама на украинском, но я надеюсь, что это сбудется когда-нибудь", - сообщила певица.