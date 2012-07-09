Жена Игоря Николаева ждет ребенка

Звездная пара композитор Игорь Николаев (Igor Nikolaev) и его юная жена певица Юлия Проскурякова ( Uliya Proskuryakova) совсем не обделены вниманием прессы. Поэтому постоянно выясняются новые подробности отношений пары.

Проскурякову обвиняли в меркантильном отношении к будущему супругу, Игоря и Юлю пытаются развести, уличают Николаева в измене, приписывая паре очередной скандал, но оказалось, что среди всей этой шумихи СМИ не заметили главного – в 2013 году Игорь и его жена ждут пополнения!

Свадьба звездной пары состоялась в сентябре 2009 года, а детей до сих пор так и нет. Юля и Игорь вместе выступают, отдыхают, работают, но сейчас пришло время взять перерыв и заняться более важными делами.