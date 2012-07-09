Сиенна Миллер родила первенца

О радостном пополнении в семье актрисы Сиенны Миллер официально сообщает американское издание US Weekly.

Так, 30-летняя Сиенна Миллер и ее 26-летний гражданский муж Том Старридж впервые стали родителями. Как сообщает US Weekly радостное событие состоялось на минувших выходных. Сами звезды эту информацию пока не комментируют, и пока неизвестен даже пол малыша.

Напомним, что о беременности Сиенны стало известно в январе 2012 года. Актриса долгое время скрывало свое интересное положение от прессы, однако, когда животик стал слишком очевидным, раскрыла карты.

"Даже если у меня есть строгие инструкции ни о чем не говорить, так как это бы полностью разрушило то, к чему я стремилась последние 8 лет, я чувствую себя прекрасно. Все проходит очень мило, и все это очень волнующе", - прокомментировала свою беременность в январе Сиенна Миллер.