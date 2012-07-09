Джастина Бибера оштрафовали

Полиция Лос-Анджелеса оштрафовала 18-летнего R-n-B-исполнителя Джастина Бибера за превышение скорости при попытке скрыться от преследующих его папарацци.

Хромированный гоночный автомобиль Бибера, совершающий опасные маневры, заметил на трассе член городского совета, бывший офицер полиции Деннис Зайн.

В полиции Бибер объяснил, что двигался на высокой скорости и с нарушением правил дорожного движения, пытаясь оторваться от преследующих его фотографов.

Зайн подтвердил, что автомобиль певца преследовали пять или шесть других автомобилей. При этом он отметил, что Бибер двигался по трассе на скорости около 160 километров в час.

"Это (вождение) было крайне опасно. Он (Бибер) вел машину совершенно безрассудно, если бы я остановил его, я бы его арестовал и не дал ему отделаться штрафом", - рассказал Зайн, долгое время проработавший в дорожной полиции. Сумма штрафа также не уточняется.