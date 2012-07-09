Священник спас Ирину Салтыкову от проклятия

После того, как очаровательная Ирина Салтыкова стала знаменитой благодаря своей песне про серые глаза, количество ее поклонников возросло в несколько раз. Среди почитателей талантов голубоглазой блондинки находились и такие, чье внимание было бы в тягость любой звезде.

Ирина рассказала, что в ее жизни тоже был такой поклонник. Он буквально преследовал девушку, ходил за ней по пятам во время выступлений, но при этом он не пытался заговорить с ней, не навязывался, ничего не просил. Ирина вспоминает, что испытывала панический, животный страх при одном взгляде на этого мужчину.

Вскоре после появления в жизни Ирины этого загадочного незнакомца она обнаружила в своем почтовом ящике игральную карту, утыканную иголками. После этого несколько раз находила у порога уродливых кукол, похожих на те, что используются в магии Вуду.

Вся эта чертовщина до смерти напугала Салтыкову. Она решила пригласить в дом священника. После того, как батюшка освятил ее квартиру, «поклонник» и его зловещие подарки исчезли.