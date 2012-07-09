Юлия BARDASH решила бороться с анорексией

Эпатажная украинская певица Юлия BARDASH откликнулась на призыв Международного Благотворительного Проекта «ANTI-ANA-MIA» по борьбе с нарушениями питания (анорексия, булимия и др.) и обратилась ко всем девушкам, которые в той или иной степени страдают от расстройств, связанных с нарушением питания. На своей страничке в сети FaceBook певица расположила текст своего обращения, в котором говорится.

Девочки, девушки, КРАСАВИЦЫ!

Любите себя! Просто обожайте! Ведь каждый человек по-своему уникален и красив! Наши достоинства - это продолжение наших недостатков и наоборот. Идеальных людей не бывает. Именно наша неповторимость делает нас в чем-то лучше других.

Лично я горжусь формами своего тела. Хотя если взять сантиметр мои размеры будут несколько больше 90-60-90. И мне это нравится. Ведь не может быть красивая натуральная женская грудь на тощем теле. Мужчины обсыпают меня комплиментами и предложениями, от которых я не устаю.

В 15 лет я очень захотела стать моделью, упорно шла к своей цели, никого не слушала, сильно похудела, это было неестественно для моего организма и тяжело. Удерживать себя в таком весе было невозможно без необратимого вреда. Сейчас я очень благодарна, что вовремя спрыгнула с этого издевательства над собой. Впоследствии набрала несколько лишних килограммов, которые год сбрасывала в спортзале. Сейчас моя профессия также связана со сценой и съемками, и я отлично себя чувствую.

Глупо думать, что если будешь есть одну морковку, непременно станешь супермоделью. Это не больше, чем иллюзия. Нужно выбирать профессию и деятельность исходя из своих природных талантов и даров. Только тогда вы получите настоящее признание. Не стоит забывать: мы видим с экрана кумиров и звезд, над внешним видом которых работает армия профессионалов. Начиная от личного тренера, диетолога, стилиста, заканчивая осветителем и правильным монтажом. Ни одно глянцевое издание сегодня не обходится без фотошопа. Так что не стоит принимать все за чистую монету. Нужно просто научиться превращать свои недостатки в свои достоинства, используя нашу женскую хитрость.

Поверьте, для того чтобы в кадре выглядеть максимально безупречно приходится много над собой работать. И сам съемочный процесс забирает много сил и энергии. Поэтому очень важно поддерживать свой организм в здоровом состоянии. А для этого нужен крепкий сон, здоровая пища, правильный режим питания и регулярная физическая нагрузка. Другого пока никто не придумал. Все должно быть естественно. Ведь тот, кто идет против своей природы убивает сам себя.

Будьте личностью! Любите себя! Ведь, чем больше мы любим себя, тем больше нас любят окружающие!

Напомним, Юлия BARDASH отличается пышными формами, в частности, большой грудью, которую она использует для своего популярного и единственного в мире боди-блога BARDASH News. Ее грудь регулярно попадает в различные хит-парады красоты и наравне «соперничает» с бюстами как украинских, так и российских звезд телевидения и шоу-бизнеса.