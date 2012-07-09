Диму Билана обозвали наркоманом

На днях московская шоу-бизнес тусовка праздновала открытие нового именного клуба Николая Баскова. Старое заведение певца – Басков-клуб – имеет плохую репутацию в столице, так как его бывший креативный директор Рахман Махмудов был драгдилером у российских звезд, и сам умер от передозировки наркотиков. Несколько месяцев назад он был найден мертвым в своей московской квартире.

Обновленное заведение, согласно предположениям Баскова, будет лишено прежних недостатков, а потому станет довольно популярным местом среди столичной богемы и прочих состоятельных людей.

Кстати, Рахман Махмудов несколько раз организовывал дни рождения певцу Диме Билану. Не исключено, что эти шумные мероприятия также не обходились без запрещенных веществ.

Как утверждает звезда порнофильмов Кэрри Sex, Билан несколько раз был замечен за употреблением наркотиков. Вполне возможно, что он уже давно попал в зависимость от смертельного «допинга».