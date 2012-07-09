Евровидение-2013 не будет проходить в Стокгольме

Победительница музыкального конкурса "Евровидение-2012", который прошел в Баку, певица Лорин с фееричным выступлением и песней Euphoria дала возможность своей родной Швеции принять в следующем году примерно 40 стран на Евро-2013.

Уже известно, что Евровидение-2013 пройдет 14-18 мая. Но внезапно был изменен город проведения мероприятия. Мероприятие было решено провести не в Стокгольме, как предполагалось ранее, а в городе Мальме, который находится на юге Швеции.

Данное решение было принято исполнительным продюсером конкурса Мартином Эстердалем: "Выбор города объясняется тем, что здесь – хорошая инфраструктура. Кроме того, тут ранее неоднократно проводились песенные фестивали".